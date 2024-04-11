إقبال كبير على الملاهي الشعبية خلال احتفالات عيد الفطر بالقليوبية |صور

شهدت الملاهى الشعبية بالقليوبية، إقبالا كبيرا من الشباب والأطفال للخروج والاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السياق ذاته، شهدت مراكز شباب القليوبية، إقبالا كبيرا من المواطنين للاحتفال بالعيد، وسط أجواء احتفالية ومهرجانات وكرنفالات فنية وألعاب ترويحية وملاهي، عروض فنون شعبية وهدايا وجوائز للمشاركين فى الأنشطة خلال فاعليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التى تطلقها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة.

جاءت احتفالات مراكز شباب القليوبية ، من خلال فتح أبواب جميع مراكز الشباب أمام المواطنين للاستفادة من الإمكانات والخدمات المتاحة وممارسة الأنشطة ، بالإضافة إلى تنفيذ احتفالات مركزية بمراكز شباب المدن والقري التى تحظى بكثافة سكانية وإقبال متزايد من المواطنين.

ويشارك فى تنفيذ الاحتفالات فريق وشعب مراكز الفنون باداراة الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال تقديم فقرات الفنون الشعبية والتنورة والموسيقى والكورال ، ومشاركة فرق الجوالة والجوالات وأندية التطوع فى تنظيم المترددين وتنفيذ مسابقات وأنشطة ترويحية، وتستمر فعاليات مبادرة العيد أحلى على مدار اجازة العيد.

ووصل عدد المقبلين على مراكز شباب القليوبية، لأكثر من 100 ألف مواطن على مدار اليوم الاول لجميع المراكز بالقليوبية والتى يصل عددها إلى 205 مركز شباب على مستوى المحافظة.

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