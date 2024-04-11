انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية بمستشفى ساقلتة المركزي

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، انتظام سير العمل وانضباطه وكذلك التزام الأطقم الطبية والفنية والإدارية بمستشفى ساقلتة المركزي، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

يأتي ذلك بعد ساعات من تكليف الدكتور جيمي جمال، مديراً للمستشفى بجانب عمله ولحين الإعلان عن شغل الوظيفة.

محافظة سوهاج

وشدد وكيل صحة سوهاج علي تقديم الخدمة الطبية المنوطة بالمستشفي وحسن معاملة المرضي لافتاً إلى انه كلف إدارة الطب العلاجي بالمتابعة اليومية للخدمة بالمستشفى، كما ثمن وكيل صحة سوهاج جهود المخلصين والساعين لخدمة أهالينا من المرضى بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن وكيل صحة سوهاج يكثف من جولاته الميدانية علي منشآت القطاع الصحي بالمحافظة وذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.