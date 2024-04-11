أغربها الريحان.. 8 طرق طبيعية لعلاج نزلات التهاب الحلق

التهاب الحلق هو شعور بألم في الجزء الخلفي من الحلق ويحدث بسبب عدوى فيروسية مثل الإنفلونزا أو بكتيرية أو حساسية أو جفاف أو التعرض لمواد مهيجة مثل الدخان أو الهواء البارد.

ووفقا لما جاء في موقع “تايمز أوف إنديا”، نعرض لكم أهم العلاجات المنزلية الطبيعية لالتهاب الحلق.

الغرغرة بالماء المالح: يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب وأضف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ وغرغر به عدة مرات في اليوم.



العسل: العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات و أضف ملعقة صغيرة من العسل إلى كوب من الشاي الدافئ أو الماء الدافئ وتناوله قبل النوم.



الزنجبيل: الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تخفيف الألم وأضف شرائح الزنجبيل إلى كوب من الماء المغلي واتركه ينقع لمدة 10 دقائق ثم صفي المزيج واشرب المشروب العشبي دافئ فإنه يخلصك من التهاب الحلق.



الليمون: الليمون غني بفيتامين سي، الذي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة وأضف عصير الليمون إلى كوب من الماء الدافئ واشربه ويمكن تحليته بالعسل ، ولكن انتبه لاتتناوله على معدة فارغة أو بعد تناول طعام حار.

الليمون الدافيء



الريحان: الريحان له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات و امضغ أوراق الريحان الطازجة أو اشرب كوبًا من شاي الريحان وستتحسن أعراض التهاب الحلق.



الثوم: الثوم له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات و يمكن أن يساعد في محاربة العدوى التي تسبب التهاب الحلق لذا تناول فص ثوم نيء أو أضفه إلى طعامك.



الراحة: الحصول على قسط كافٍ من الراحة يمكن أن يساعد جسمك على محاربة العدوى.



السوائل: شرب الكثير من السوائل يمكن أن يساعد في تخفيف الاحتقان ومنع الجفاف و اشرب الماء والماء الدافئ والشاي والمرق.



الغرفة المرطبة: يمكن أن يساعد استخدام جهاز ترطيب في الهواء على تخفيف جفاف الحلق.

إذا كان التهاب الحلق شديدًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الحمى أو صعوبة التنفس، فيجب عليك استشارة الطبيب