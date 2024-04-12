مواصفات بي إم دبليو m5 موديل 2024 | صور

أعلنت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي إم دبليو m5 موديل 2024 ، تنتمي m5 لفئة السيارات السيدان الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وأنيق.

مواصفات بي إم دبليو m5 موديل 2024

- مواصفات بي إم دبليو m5 موديل 2024 :

مواصفات بي إم دبليو m5 موديل 2024

زودت سيارة بي إم دبليو m5 موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها ، مقاعد من الجلد رياضية متعددة الوظائف، وبها عجلة قيادة جلدية M ذات التصميم المزدوج ، و أزرار متعددة الوظائف، وشعار M ، وتفاصيل من الكروم، وأزرار M1 وM2، وبها شاشة وعدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة ، و شاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة، وتقترن بالهاتف الذكي عن طريق آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها نظام صوت فاخر من Bowers مكون من 16 سماعة .

- محرك بي إم دبليو m5 موديل 2024 :

مواصفات بي إم دبليو m5 موديل 2024

تحصل سيارة بي إم دبليو m5 موديل 2024 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعه 4400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 600 حصان، ويصل عزم دورانها الي 750 نيوتن/متر .

مواصفات بي إم دبليو m5 موديل 2024

تتسارع بي إم دبليو m5 موديل 2024 من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في 3.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 68 لتر، وتحتاج إلي 10.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة.