النيابة العامة تصرح بدفن شقيقين غرقا في نيل بسيون بالغربية

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز بسيون بسرعة إنهاء تصاريح دفن شقيقين غرقا في مياه فرع النيل حال الاستحمام في مياه الترعة احتفالا ببهجة إجازة عيد الفطر المبارك بقرية صالحجر بمركز بسيون.

كما تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للانتشال الجثامين بالتنسيق مع مساعدة الأهالي وتم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل الجثامين إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى بسيون المركزي.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغا يفيد وجود شقيقين غرقا في مياه فرع النيل المار بدائرة المركز .



كما باشرت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.



وأفادت التحريات الأمنية مصرع شقيقين غرقا أثناء الاستحمام في مياه فرع النيل المار بدائرة مركز ومدينة بسيون وأن المتوفين هما محمد المركبدار 16 عاما، و محمد إسماعيل فايد 15عاما نتيجة اسفسيكا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

كما تم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بسيون المركزي وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.