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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| إلهام شاهين: ببدأ عيد الفطر بزيارة المقابر..روجينا: لولا أشرف زكي مكنتش قدرت أوصل للي أنا فيه

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

كامل العدد.. شريف سلامة: المسلسل حقيقي بشكل كبير ولدي أولاد في سن المراهقة

تحدث الفنان شريف سلامة، خلال ظهوره مع الفنانة إسعاد يونس، إنه منذ بداية مسلسل كامل العدد، كان في غاية السعادة لتمثيل عمل لايت.

 

بعد كده بنروح مكان حلو.. إلهام شاهين: ببدأ عيد الفطر بزيارة المقابر

بدأت الفنانة إلهام شاهين، التحضيرات لمسلسل جديد، من المقرر عرضه العام القادم، خارج موسم دراما رمضان 2025.

 

دينا الشربيني عن كامل العدد: كان نفسي أعمل مسلسل العيلة تتفرج عليه

أعربت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها بنجاح مسلسل «كامل العدد» بجزئيه الأول والثاني، قائلة إن الجمهور أحب المسلسل جدًا.

 

إسعاد يونس: تشرفت جدًا بوجودي في مسلسل كامل العدد الجزأين

قالت الفنانة الإعلامية إسعاد يونس إن مسلسل كامل العدد عُرض ضمن الدراما الرمضانية العام الماضي، ونال إعجاب الجمهور وتعاطفه مع موضوعه، بالإضافة إلى إعجابهم بكل القائمين على العمل، ولم يتوقع الجمهور إمكانية إنتاج جزء ثاني منه.

 

سندي.. روجينا: لولا أشرف زكي مكنتش قدرت أوصل للي أنا فيه

أكدت الفنانة روجينا، أن زوجها الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين من أكثر الأشخاص الداعمين لها، موضحة أن  نجاحها من نجاحه، والعكس.

 

أحمد مجدي عن مسلسل سر إلهي: دوري كان السهل الممتنع

أعرب الفنان أحمد مجدي عن سعادته، بالتعاون مع الفنانة روجينا بمسلسل «سر إلهي»، والذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، في النصف الأول من الشهر الكريم.

 

محمد عبد العزيز يتحدث عن صداقة نجله كريم وماجد الكدواني

تحدث المخرج محمد عبد العزيز عن طبيعة الصداقة التي تجمع نجله الفنان كريم عبد العزيز بالفنان ماجد الكدواني، مؤكدًا تواجد حُب كبير وصداقة عميقة بينهما.

 

منال سلامة تكشف عن أصعب مشاهدها في مسلسل «صيد العقارب»

كشفت الفنانة منال سلامة، عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تجسيد شخصية عفاف، ضمن أحداث مسلسل «صيد العقارب»، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وتم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

 

أمين الفتوى: روح الإنسان تزن 1 جرام

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال حول كيف يقبض ملك الموت أوراح الناس، وكيف يقبض أكثر من روح في وقت واحد؟.

شريف سلامة إلهام شاهين دينا الشربيني اسعاد يونس روجينا منال سلامة

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