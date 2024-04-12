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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة.. سعر ساعة عمرو دياب في الجونة.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة

عمرو دياب
عمرو دياب

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بعد أكلات العيد الدسمة|7 مشروبات صحية للتخلص من السموم في الجسم

مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك حرص الكثير من الأشخاص على تناول الفسيخ و الرنجة و الكعك و غيرهم من الأكلات الدسمة ، مما يدفع العديد بعد تناول هذه الأكلات يبحث عن مشروبات الديتوكس التي تعمل على  إزالة السموم من الجسم كما أن هذه المشروبات  فعالة ومنعشة للتخلص من السموم، لا تساعد هذه المشروبات على تطهير الجسم فحسب، بل توفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية للصحة العامة.

 

بسبب تحدي التيك توك.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة بإيطاليا

عثر على جثة فتاة فرنسية ترتدي زي "مصاصة دماء" داخل كنيسة مهجورة في إيطاليا، الشرطة أنها كانت تشارك في تحدي "تيك توك" الشهير لصيد الأشباح بين الشباب في فرنسا، مما أثار حالة من الجدل على السوشيال ميديا.

 

سعر ساعة عمرو دياب في الجونة يثير ضجة| رقم خرافي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنان عمرو دياب، وذلك خلال إحيائه حفلا غنائيا أول أيام عيد الفطر المبارك في الجونة بمحافظ الغردقة.

 

هيفاء وهبي تبهر متابعيها بفستان ساحر| شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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