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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

يقترب من الأرض 30 مرة أسرع من القمر..اكتشاف مفاجئ لكويكب بحجم سيارة

صدى البلد

عندما يقترب كويكب من الأرض، يثير ذلك اهتمام العلماء والجمهور على حد سواء. في أبريل 2024، تم اكتشاف كويكب يدعى 2024 GJ2 وهو يقترب من كوكب الأرض.

اقتراب كويكب بحجم سيارة من الأرض

بحجم يقارب حجم سيارة، يبلغ طول كويكب 2024 GJ2 ما بين 2.5 و5 أمتار. ومنذ اكتشافه في 9 أبريل، تم تحديد أن الكويكب سيقترب من الأرض على بعد 12 ألف ميل فقط، أي ما يعادل 19.3 ألف كيلومتر. هذه المسافة تعتبر صغيرة نسبيًا، حيث تعادل 3% فقط من المسافة بين الأرض والقمر.

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تم تحديد وقت أقرب اقتراب للكويكب من الأرض في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 11 أبريل. ووفقًا للتقديرات، كان الكويكب على بعد 12298 كيلومترًا من سطح الأرض في تلك اللحظة.

وفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية هذا الاقتراب ليس الأقرب ولن يحدث اقتراب آخر لكويكب 2024 GJ2 حتى عام 2093، وفقًا لمركز تنسيق الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء الأوروبية. 

وعندما يحدث ذلك، فإن الكويكب لن يقترب من الأرض بنفس القرب الذي حدث في هذه المرة. وفقًا للتقديرات، من المتوقع أن يمر 2024 GJ2 على بُعد 205,947 كيلومترًا من الأرض في عام 2093، مما يزيد بمقدار 10 أضعاف عن المسافة التي اقتربنا منها هذه المرة، ويزيد قليلاً عن نصف المسافة بين الأرض والقمر.

 وعلى الرغم من أنه تم تصنيفه على أنه كويكب قريب من الأرض، إلا أنه ثبت أنه غير ضار ولن يشكل أي تهديد للكوكب.

كويكب يقترب من الأرض 

تجدر الإشارة إلى أن هناك آلاف الكويكبات الأخرى التي تقترب من الأرض، وتم تصنيف العديد منها بأنها قريبة من الأرض، إلا أن الكثير منها لا يشكل أي تهديد لكوكبنا. وتعمل وكالة ناسا ومؤسسات فضائية أخرى على رصد ودراسة هذه الكويكبات بهدف فهمها وتقييم أي خطر محتمل.

ويعد اقتراب الكويكبات من الأرض فرصة للعلماء لدراسة تكوين الكواكب وتطورها وتأثير الاصطدامات الفضائية على الكواكب. يمكن أن تساهم هذه الدراسات في زيادة معرفتنا بتاريخ الكواكب وتطور الحياة على الأرض.

 وفقًا  لوكالة  الفضاء الأوروبية (ESA). وهذا يعني أنه كويكب من فئة الوزن التي كان من الممكن أن يحترق في الغلاف الجوي للأرض، إذا صادف أن مداره يتقاطع مع مدارنا بشكل مباشر أكثر.

وقد قامت وكالة ناسا  بتصنيف  ما يقرب من 35000 كويكب قريب من الأرض حتى الآن، على الرغم من أن عدد قليل جدًا منها يشكل أي تهديد لكوكب الأرض.

الأرض والقمر العلماء الكويكبات الكواكب

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