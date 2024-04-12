حدث ليلا | 33 % نمو حصة مصر بحركة السياحة العالمية .. الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد .. مفاجأة بشأن إلغاء الدوري .. مجلس الأمن: لا إجماع على عضوية فلسطين

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زادت نصيب مصر من حركة السياحة العالمية بنسبة 33 %، وفق ما كشفته الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

قفزت أسعار الذهب اليوم ثالث أيام العيد ، متأثرة بزيادة سعر الأوقية عالميا بنحو 40 دولارا إذ سجت اليوم 2,375.43 بحلول الساعة 00:05 بتوقيت جرينتش ، بعد 2,332.70 دولار في بورصة نيويورك أمس.

أعلنت هيئة السكك الحديدية، انتظام حركة جداول تشغيل رحلات القطارات وانتظام مواعيد قيامها، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة على...

نستعرض عبر منصة صدى البلد اسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة، والذى اسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم.

أبدت الفنانة دينا الشربيني عن رغبتها في تقديم مسلسل للعائلة في رمضان، عندما اجتمعت مع المنتج جمال سنان، لذلك قررت خوض تجربة مسلسل «كامل العدد».

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن صفات الرجل المناسب للزواج منها لكي تعيش معه حياة سعيدة، واهمها لا يحاول ان يغير شخصيتها ويقبلها كما هي بمميزاتها وعيوبها.

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن لمواجهة صعبة أمام بوركينا فاسو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، في شهر يونيو المقبل.

فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الخميس في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

قال الجيش الأمريكي، الخميس، إنه دمر صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن بعد إطلاقه من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الجمعة، بأن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

قالت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، أمس الخميس أن التوصل لاتفاق مع إسرائيل مرهون بعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة.