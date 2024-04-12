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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | 33 % نمو حصة مصر بحركة السياحة العالمية .. الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد .. مفاجأة بشأن إلغاء الدوري .. مجلس الأمن: لا إجماع على عضوية فلسطين

نشرة اخبار صدى البلد
نشرة اخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث.

33 % نموا في حصة مصر من حركة السياحة العالمية.. فيديو

زادت نصيب مصر من حركة السياحة العالمية بنسبة 33 %، وفق ما كشفته الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

قفزت أسعار الذهب اليوم ثالث أيام العيد ، متأثرة بزيادة سعر الأوقية عالميا بنحو 40 دولارا إذ سجت اليوم 2,375.43 بحلول الساعة 00:05 بتوقيت جرينتش ، بعد 2,332.70 دولار في بورصة نيويورك أمس.

زيادة منافذ بيع التذاكر|السكة الحديد: انتظام حركة القطارات في ثاني أيام عيد الفطر

أعلنت هيئة السكك الحديدية، انتظام حركة جداول تشغيل رحلات القطارات وانتظام مواعيد قيامها، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة على...

تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة

نستعرض عبر منصة صدى البلد اسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة، والذى اسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم.

كامل العدد|دينا الشربيني: دخلنا التحدي نجحنا.. وصنّاع المسلسل تخوفوا من تقديم جزء ثانٍ

أبدت الفنانة دينا الشربيني عن رغبتها في تقديم مسلسل للعائلة في رمضان، عندما اجتمعت مع المنتج جمال سنان، لذلك قررت خوض تجربة مسلسل «كامل العدد».

ميحاولش يغيرني..رانيا يوسف تكشف عن صفات زوجها المستقبلي| فيديو

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن صفات الرجل المناسب للزواج منها لكي تعيش معه حياة سعيدة، واهمها لا يحاول ان يغير شخصيتها ويقبلها كما هي بمميزاتها وعيوبها.

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يفجّر مفاجأة بشأن إلغاء الدوري

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن لمواجهة صعبة أمام بوركينا فاسو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، في شهر يونيو المقبل.

مجلس الأمن: لا إجماع على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الخميس في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

الجيش الأمريكي يعلن تدمير صاروخ باليستي بعد إطلاقه من اليمن

قال الجيش الأمريكي، الخميس، إنه دمر صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن بعد إطلاقه من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الجمعة، بأن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

حماس: لا اتفاق مع إسرائيل بدون عودة النازحين والانسحاب من غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، أمس الخميس أن التوصل لاتفاق مع إسرائيل مرهون بعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة.

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