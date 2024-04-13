بالقانون .. آليات جديدة لحماية البيانات الشخصية للمواطنين

حدد قانون الأحوال المدنية عددا من الضمانات؛ لحماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وعدم المساس بها أو إفشائها.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 64 من قانون الأحوال المدنية، على ما يلي:

- يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

- لا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

وطبقا للقانون ، تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.