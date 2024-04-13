سر خروجها بالدليل.. أمين الفتوى يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 جرام

أثار الشيخ محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية موجة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن سر خروج الروح من جسد الإنسان ووزنها.

سر خروج الروح من جسد الانسان

قال محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته على سؤال (كيف يقبض ملك الموت أرواح الناس، وكيف يقبض أكثر من روح في وقت واحد؟.

وأضاف محمد عبد السميع، في إجابته على السؤال، إن روح الإنسان عبارة عن سر يسرى فى جسد الإنسان، كما يسرى الماء فى العود الأخضر، فى تجربة عملها عالم فرنسي عن وزن روح الإنسان، وكشف أنها تساوى 1 جرام".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.