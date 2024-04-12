دوي صفارات الإنذار في منطقة الجليل القريبة من الحدود اللبنانية

دوت العديد من صافرات الإنذار للتحذير من الصواريخ، في بلدات الجليل بانهاندل، القريبة من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر عدة صواريخ اعتراضية من طراز القبة الحديدية، وهي تصطدم بوابل صاروخي واضح.

وفي وقت سابق، انطلقت صفارات الإنذار في بلدات مجاورة أخرى، يشتبه أن طائرات دون طيار تسللت إليها، ولا توجد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وتستمر الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، وسط الحرب في غزة.