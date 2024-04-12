عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دوي صفارات الإنذار في منطقة الجليل القريبة من الحدود اللبنانية

جنوب لبنان
جنوب لبنان

دوت العديد من صافرات الإنذار للتحذير من الصواريخ، في بلدات الجليل بانهاندل، القريبة من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر عدة صواريخ اعتراضية من طراز القبة الحديدية، وهي تصطدم بوابل صاروخي واضح.

وفي وقت سابق، انطلقت صفارات الإنذار في بلدات مجاورة أخرى، يشتبه أن طائرات دون طيار تسللت إليها، ولا توجد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وتستمر الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، وسط الحرب في غزة.

مكتب نتنياهو دوي صفارات الإنذار الحدود اللبنانية منطقة الجليل الحدود الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

31 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

ترشيحاتنا

بعثة «رجال وسيدات يد الأهلي» تصل الجزائر للمشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

رغم مرور 2000 سنة.. مدينة قديمة تنهض من تحت البركان

إعلام عبري : إطلاق 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

الشباب والرياضة تعلن عن إنجازات تطوير البنية التحتية لقطاع منشآت الوزارة

الدفاع الروسية تعلن نجاح إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

أول سيدة بالمراقبة الجوية.. دينا عبدالغني مشرفًا على مركز اللغة الإنجليزية بشركة الملاحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

بدون أدوية .. 6 علاجات للأسنان الحساسة

اكتشاف كنوز الإسكندر الأكبر في بلد أوروبي.. هل سيطر عليها؟

فيديو

سر خاتم المداح وحقيقة تأثيره على الجن

زيادة في الذهب ثالث أيام العيد .. وهذا سعر عيار 21 الآن|فيديو

فارق 10 درجات .. الأرصاد تحذر من تراجع الحرارة ليلا

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ