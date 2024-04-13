عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 12 مخالفة تموينية للمخابز بالأقصر

صدى البلد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر عن انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة على مستوى المحافظة وعودة المواعيد الرسمية لبدء العمل بالمخابز .

وتم  تحرير 12 مخالفة متنوعة ضد المخابز المخالفة منها توقف عن الانتاج ونقص وزن ومواصفات وعدم نظافة ادوات العجن و الرغيف.

السخينة أشهر أكلات أهل الأقصر في العيد .. فيديو

واكدت المديرية على استمرار الحملات التموينية الصباحية والمسائية بالاشتراك مع الجهات المعنية والمختصة بانتظام عمل مستودعات الدقيق المدعم و بدالين التموين و جمعيتي ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز و المطاحن.

وأشارت إلى استمرار التجهيز لموسم توريد القمح موسم 2024 مع استمرارية عمل غرفة عمليات المديرية والإدارات بالتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة لتلقي أي شكاوى والتعامل معها فورا .

الأقصر التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية الحملات التموينية الدقيق المدعم المخابز المخالفة المخابز البلدية حملات التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

موعد عيد الأضحى 2024.. كم عدد أيام إجازة العيد الكبير

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

أفلام مخلة|ذعر في "الزاوية" فتيات ونساء ودجال النوراني للأعمال السفلية.. ما القصة؟

كل سنة وأنت طيب يا صاحبي.. نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كهربا

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

ترشيحاتنا

مواجهات نارية..مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

إنهاء خدمة أمين شرطة لارتكابه تجاوزات ضد سائح

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

الصحة: توفير كميات إضافية من أكياس الدم من خلال حملات التبرع بمختلف المحافظات

ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها برشاقة لافتة| شاهد

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الست من شوال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القرص الطرية في البيت| أحلى من الجاهز

لحظة اصطدام تلفريك بجبل وسقوط الركاب جنوب تركيا.. فيديو

في ذكراه .. اللبنانى الأمير فخر الدين لماذا أعدمته الدولة العثمانية ؟

سعر إطلالة دينا الشربيني في صاحبة السعادة يثير ضجة| الثمن مفاجأة

فيديو

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ