تحرير 12 مخالفة تموينية للمخابز بالأقصر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر عن انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة على مستوى المحافظة وعودة المواعيد الرسمية لبدء العمل بالمخابز .

وتم تحرير 12 مخالفة متنوعة ضد المخابز المخالفة منها توقف عن الانتاج ونقص وزن ومواصفات وعدم نظافة ادوات العجن و الرغيف.

واكدت المديرية على استمرار الحملات التموينية الصباحية والمسائية بالاشتراك مع الجهات المعنية والمختصة بانتظام عمل مستودعات الدقيق المدعم و بدالين التموين و جمعيتي ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز و المطاحن.

وأشارت إلى استمرار التجهيز لموسم توريد القمح موسم 2024 مع استمرارية عمل غرفة عمليات المديرية والإدارات بالتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة لتلقي أي شكاوى والتعامل معها فورا .