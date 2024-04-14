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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي يطالب بهجوم حاسم وكبير يهز أرض إيران

بن جفير
بن جفير

علق وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الأحد، على الهجوم الإيراني وطالب، على حد تعبيره، برد حاسم وكبير، يهز أرض إيران.

وقال بن جفير: “رد إسرائيل يجب ألا يكون فزاعة، على غرار تفجيرات الكثبان الرملية التي شهدناها في السنوات السابقة في غزة. لخلق الردع في الشرق الأوسط - صاحب المنزل يجب أن يصاب بالجنون”.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الأحد، أن أعضاء ​​مجلس الحرب "الكابينيت" الإسرائيلي، اقترحوا في مناقشاتهم الليلة الماضية مهاجمة إيران ردا على إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ، لكن تم إيقاف الأمر بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وبحسب التقرير، استنادا إلى كلام اثنين من المسؤولين الإسرائيليين، فإن سبب إلغاء الهجوم هو الأضرار الصغيرة نسبيا التي لحقت بإسرائيل في الهجوم الإيراني، لكن لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول المحادثة التي جرت بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي.
 

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