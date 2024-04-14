وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع نظيره الأمريكي الهجوم الإيراني

تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأحد لتقديم ملخص حول 'الاستنتاجات الأولية' لـ 'العمليات الدفاعية' للجيش الإسرائيلي بعد الهجوم الإيراني.

أعرب جالانت عن 'تقديره العميق' تجاه أوستن 'لقيادته والتعاون والتنسيق الذي لا مثيل له الذي أظهرته المؤسسات الدفاعية والجيشان في كلا البلدين، إلى جانب الشركاء الدوليين'.

ووفقاً لبيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية، فإن غالانت 'سلط الضوء على الفرصة لإقامة تحالف دولي وتحالف استراتيجي لمواجهة التهديد الذي تفرضه إيران - الدولة التي تهدد بوضع رؤوس حربية نووية على صواريخها'.

وأضاف البيان أن الدفاع الإسرائيلي “لا يزال في حالة تأهب ومستعد لمواجهة تهديدات إضافية، بما في ذلك العمليات المستمرة في غزة، والجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس”.

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إن أوستن طلب من جالانت إخطار الولايات المتحدة قبل أي رد محتمل على الهجوم الإيراني، وفقًا لمسؤول أمريكي آخر.