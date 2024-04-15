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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

صدى البلد

واقعة غريبة كشفت عنها زوجة  المدير السابق لمشرحة كلية الطب في جامعة "هارفرد" الأمريكية العريقة، بقيامها ببيع أجزاء بشرية مسروقة إلى مشترين عبر الانترنت. 

بيع اجزاء بشرية لموتى بكلية طب جامعة هارفرد

اعترفت زوجة المدير السابق لمشرحة كلية الطب بجامعة هارفرد والتي تدعي  دينيس لودغ، البالغة 64 عاما، بالتهمة الفيدرالية الموجهة إليها من قبل المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية بنسلفانيا، بنقل الأجزاء البشرية، بما في ذلك أيد وأقدام ورؤوس، بين مختلف الولايات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

المحكمة الجزئية الأمريكية كلية الطب

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