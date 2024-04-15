عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تحرك من ألمانيا ضد إيران بعد الهجوم على إسرائيل

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلنت الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، استدعاء السفير الإيراني على خلفية الهجوم على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في برلين إنه تم استدعاء سفير إيران صباح الاثنين بعد هجوم طهران بالطائرات بدون طيار والمسيرات في عطلة نهاية الأسبوع ضد إسرائيل.

وأضاف المتحدث الرسمي: "يعقد الاجتماع حاليا".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، إيران من أي هجوم آخر على إسرائيل، داعيًا تل أبيب إلى المساهمة في خفض التصعيد بعد الهجوم الإيراني.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، دعا شولتس إسرائيل إلى ضبط النفس، بعد الهجوم الإيراني ومنع التصعيد.

وقال "الجميع متفقون على أن الطريقة التي تمكنت بها إسرائيل من صد هذا الهجوم بنجاح مثيرة للإعجاب حقا"، مضيفا أن “هذا نجاح لا ينبغي التخلي عنه، وبالتالي نصيحتنا هي المساهمة في وقف التصعيد”.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن النظام الإيراني وضع المنطقة على حافة الهاوية بهجومه الأخير على إسرائيل.

وأضافت بيربوك أن إيران معزولة، وعلى إسرائيل التصرف بدبلوماسية الآن للاحتفاظ "بالانتصار الدفاعي".

الهجوم علي إسرائيل الهجوم الإيراني الخارجية الالمانية الطائرات بدون طيار المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار الألماني أولاف المستشار الألماني أولاف شولتس المستشار الألماني المانيا إسرائيل طائرات بدون طيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

مفاجأة بشأن شركة أوبر.. محامي المتهم بواقعة حبيبة الشماع يكشف التطورات|فيديو

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

قبل 30 يونيو.. نداء عاجل للأجانب المتواجدين بالبلاد

بتوب الستومك.. نسرين طافش بإطلالة جريئة تثير الجدل

موضوعات متعلقة

فضل شهر شعبان اللهم بلغنا رمضان.. كيف تجعل دعاء مستجابا؟ اتبع هذه النصائح النبوية

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

العمل في 7 أيام.. وظائف بالمحافظات.. وتنفيذ برنامج فحص مهني بين مصر والسعودية

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

ترشيحاتنا

مواجهة شرسة.. اللقاء الأول بين أسرتي حبيبة الشماع وسائق أوبر.. فيديو

خلصوا عليه في شهر رمضان..أسرة القتـ يل: كان العائل الوحيد ونطالب بالقصاص

قرار عاجل من التعليم بتنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية العامة

انخفاض ملموس في الأسعار.. 8 سلع تشهد رحلة هبوط من بينها الأرز| القائمة كاملة

«اتكلم عربي».. جهود الهجرة للحفاظ على الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج| تعرف عليها

لابيد يدعو إلى إسقاط حكومة نتنياهو وتعيين جانتس رئيسا للوزراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف .. هدى الأتربي تثير ضجة بإطلالة جريئة

بـ 10 جنيهات فقط .. طريقة عمل المايونيز

مش هتندم على شرائه.. تسريبات حول هاتف Razr Plus 2024

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل وجبة الفطار

فيديو

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ