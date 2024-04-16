أخبار السيارات| انخفاض تاريخي لأسعار تويوتا كورولا 2024 .. بأرخص سعر اركب MG 5 "كسر زيرو".. سيات ابيزا تنخفض 100 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
ربع مليون جنيه .. انخفاض تاريخي لأسعار تويوتا كورولا 2024
شهدت السيارة تويوتا كورولا تراجعا غير مسبوق لأسعارها الرسمية، حيث انخفضت اسعار تلك النسخة الشهيرة، بقيمة تتراوح بين 175 ألف وصولاً إلى 250 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري عن موديلات 2024.
أسعار سيات ابيزا تنخفض 100 ألف جنيه .. اعرف بكام
انخفضت القائمة الرسمية لجميع أسعار سيارات سيات المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة التي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك "ابيزا" موديل 2024، حيث شهدت تلك النسخة تراجعًا في سعرها الرسمي بقيمة بلغت 100 ألف جنيه، بالاضافة إلى ظهور الفئة REFERENCE من جديد، والتي تنضم إلى الفئة FR.
للمرة الأولى.. نزول سعر هذه السيارة 200 ألف جنيه| اعرف مواصفاتها؟
انخفضت رسميًا وللمرة الأولى في مصر أسعار السيارة كوبرا ليون وفورمينتور، حيث تراجعت أسعارها الرسمية بقيمة قدرها 200 ألف جنيه للنسخة CUPRA LEON، بينما شهدت النسخة CUPRA FORMENTOR تراجعًا بقيمة بلغت 150 ألف جنيه.
تويوتا تطرح فورتشنر موديل 2025 للمرة الأولى .. اعرف سعرها
تواصل علامة تويوتا اليابانية تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد طرح السيارة الرياضية "فورتشنر" للمرة الأولى تحت موديل 2025، وتقدم محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، مع زيادة سعرية تصل إلى 250 ألف جنيه.
بأرخص سعر .. اركب MG 5 موديل 2023 "كسر زيرو"
ظهرت السيارة MG 5 موديل 2023 للبيع على الانترنت تحت حالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتخطى الـ 500 كيلومتر، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إضافة إلى انتمائها للفئة COMFORT.