دور المجتمع المدني في دعم عجلة التنمية.. كاتب صحفي يوضحه

تحدث الكاتب الصحفي حازم الملاح، عن تفاصيل دور المجتمع المدني في دعم عجلة التنمية ودوره الداعم للأشقاء في قطاع غزة، منذ بداية الحرب.



وقال حازم الملاح، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المجتمع المدني أحد أضلاع مثلث التنمية مع الحكومة والقطاع الخاص، متابعا: دور المجتمع المدني القوي والفعال دليل على قوة الدولة.



وأوضح أن عناصر تكوين الدولة الحديثة تعتمد بشكل قوي وأساسي على وجود المجتمع المدني، متابعا: الدولة تولي المجتمع المدني اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية.





ولفت إلى أن المجتمع المدني أصبح يشارك بكثافة في المشروعات القومية، مثل مبادرة 100 مليون صحة وجائحة كورونا وغيرها.







