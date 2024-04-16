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رئيس التحرير
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انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبدالرحمن، تغطية عن تراجع  أسعار الدواجن  وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الدواجن والبيض، مع قلة الإقبال علي شرائه و انخفضت الدواجن البيضاء حوالي 8 جنيهات، حيث سجلت في المزرعة سعر  81 جنيها، بعدما سجلت منذ أيام قليلة  89 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 87 جنيها،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.


أما سعر الكيلو من الدواجن الحمراء فيصل ل 85 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 75 جنيها، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيه  وتصل للمستهلك بسعر  83 جنيهًا.


وسجل سعر كيلو البانيه اليوم  200 جنيه في بعض المحلات، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.



آما أسعار ألبيض فسجل سعر كرتونة البيض  الأحمر من  155 ل 160 جنيهًا   و سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا و كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 160 جنيها.


ومن جانبه، قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن اليوم تم عقد اجتماع لتخفيض سعر الدواجن لـ ٨٥ جنيها للكيلو و ١٤٠ جنيها سعر كرتونة البيض وسوف يتم وضع آليات لذلك واكد ايضا خلال تصريحات تليفزيونية أن سعر كيلو الفراخ وصل لاقل من ٨٥ جنيها للكيلو ويختلف من مكان إلى آخر، ووصل سعر الفراخ اخر رمضان الى ٩٣ جنيها وقل الطلب عليها بشكل كبير وبناء عليه بدأ الانخفاض في الأسعار.

وأخيرا قال إن سعر كرتونة البيض وصل إلى ١٥٠ و ١٥٥ جنيها في المزرعة.

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