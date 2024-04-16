أخبار الفن.. محمد رمضان يثير الجدل بسبب هذا الفيديو ونجوم الفن يقدمون العزاء فى شيرين سيف النصر

نشر قسم الفن عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

توفى صباح اليوم رجل الأعمال المهندس محمد خالد محمد فائق القاسم والد رائدة الأعمال هلا القاسم وزوجة المنتج إيهاب جوهر وشريك مؤسس فى شركة ميديا هب (سعدي ـ جوهر)

وأعلن خبر الوفاة أحد أفراد العائلة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون



حرص عدد كبير من أصدقاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر على تقديم واجب العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية والذي يقام بداخله مراسم العزاء.



وكان فى مقدمة حضور العزاء الفنان أحمد عبد العزيز والذى عمل مع شيرين سيف النصر فى أشهر أعمالها بمسلسل مين ميحبش فاطمة كما حضر أيضا أشرف زكي ومحمد أبو داوود وأيمن عزب والإعلامي محمد الغيطي.



أعلنت الفنانة عبير صبري عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة دخلت على أثرها أحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج.

ولم تكشف عبير عن تفاصيل حالتها الصحية وأكتفت بنشر صورة لها من داخل المستشفى وعلقت عليها قائلة: عافيتك أوسع لى.



كشف الفنان نيقولا معوض تفاصيل التحضيرات التى كان يقوم بها لتجسيد أخر مشهد فى شخصية عمر الخيام ضمن أحداث مسلسل الحشاشين فى موسم رمضان 2024.



نشر نيقولا فيديو أثناء تحضير الشخصية وعلق عليها قائلا: ألف شكر لحاتم و فخراني و خيري على شكل عمر الخيّام في آخر مشهد.



وصل المطرب أحمد بتشان إلى الكويت استعداد لإحياء حفلته المنتظر ضمن حفلات ليالى العيد مع المطرب رامي صبري يوم الخميس المقبل.



ومن المفترض أن يعقد بتشان البروفات الخاصة مع فرقته الموسيقية للاتفاق على قائمة الأغاني التى يقدمها امام جمهوره الكويتي.

حرص الفنان أشرف زكي على تهنئة زوجته الفنانة روجينا بعيد ميلادها من خلال رسالة قام بكتابتها على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



وكتب أشرف : الى رفيقتي وصديقتي وحبيبتى روجينا كل لحظه وانتى بخير وعيد ميلاد سعيد وربنا دايما معانا وواقف جنبنا لاننا صادقين وانتى مشوار كفاح ونجاح مشوار تعب واجتهاد مشوار أمل وربنا حققلك الحلم حلم الزوجه الوفيه حلم الأم الوفيه حلم النجمه الموهبه كنتى وستظلى سرّ نجاحى.



طرح المطرب الشاب، أدهم صالح أغنيته الجديدة، "م الأخر" - lyrics video - على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومحطات الراديو، وتدور فكرة الأغنية فى إطار راقص بسيط، اغنية.

أثار الفنان محمد رمضان الجدل على صفحات السوشيال ميديا بسبب فيديو قام بنشره على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



وظهر رمضان فى الفيديو وهو داخل طائرته الخاصة ويقوم بحلاقة شعره داخل الطائرة.

وتسبب هذا الفيديو فى حالة من الجدل على صفحات السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض لهذا التصرف لمحمد رمضان.