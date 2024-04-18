بلاش تقصير.. ماذا طلب الخطيب من لاعبي الأهلي قبل مواجهة مازيمبي.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل جلسة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع لاعبي الفريق قبل السفر إلى الكونغو، لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، إن جلسة الخطيب التي عقدها اليوم كدعم ومساندة للجهاز الفني واللاعبين قبل المواجهة المصيرية أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع هاني حتحوت، أن الخطيب تحدث مع للاعبين بوضوح عن كافة الأمور وكل ما يتعلق بالمنافسات في المرحلة القادمة سواء محليًا أو قاريًا، مطالبا تحقيق الفوز في المباريات المقبلة وحصد جميع البطولات التي يشارك بها الفريق من أجل إسعاد جماهير الأهلي.



وواصل هاني حتحوت، أن الخطيب طالب اللاعبين بالتحلي بالجدية في المباريات وضرورة التركيز وتقديم أفضل ما لديهم مشددا على أنه غير مقبول أي تقصير في المباريات المقبلة، مؤكدًا لهم أن الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم وتحتاج للتكاتف من أجل عبور الكبوة الحالية، وضرورة اللعب بروح الأهلي من أجل إسعاد الجماهير.