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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط سير امتحانات الثانوية العامة 2024

اجتماع وزير التعليم
اجتماع وزير التعليم اليوم

استعرض الدكتور رضا حجازى أهم التعليمات والإجراءات التى من شأنها ضبط سير امتحانات الثانوية العامة 2024 ، حيث وجه الوزير بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة، والتأكد من أن جميع لجان سير الامتحان بها كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال للكاميرات.

وأوضح الوزير خلال اجتماعه اليوم مع مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية؛  أنه قبل  امتحانات الثانوية العامة 2024 ، قامت الوزارة هذا العام بتشكيل لجنة لفحص تحويلات طلاب الثانوية العامة 2024 داخل الوزارة، مشيرا إلى أنه تقدم أكثر من ١٢ الف طلب تحويل، وتم قبول عدد من التحويلات التى لها مبررات مقبولة، موجهًا بإحكام السيطرة على لجان السير، فضلا عن موافاة الإدارة العامة للامتحانات بأسماء اللجان التي تحتاج إلى زيادة تأمين، بالإضافة إلى تأمين استراحات المعلمين.

ووجه الوزير بضرورة توافر أعضاء قانونيين لجميع لجان  امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

كما شدد الوزير  على التنبيه على كل عضو لجنة الإدارة بعدم التعامل المباشر مع رئيس اللجنة، والتواصل مع لجنة الإدارة وإعداد تقرير بالسلبيات والمشاكل التي تشهدها امتحانات الثانوية العامة 2024 يوميا وفي حينها، لكي يتعامل رئيس لجنة الإدارة مع رئيس اللجنة.

كما وجه الوزير بإعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أداؤهم، مشددًا على أنه في  امتحانات الثانوية العامة 2024 تقرر حظر الندب المحلي نهائيا إلا عن طريق لجنة الإدارة.

وبالنسبة للجان النظام والمراقبة في  امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وجه الوزير بالتأكد من أن جميع المدارس قد أتمت تسليم استمارات التقدم لجميع طلابها، كما وجه الوزير بضرورة تحديد طلاب المنازل الراسبين من العام الماضى وإعداد كشوف بأسمائهم وأرقام تليفوناتهم والتواصل معهم للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة لعمل استمارة التقدم.

كما وجه الوزير بإعادة عقد برنامج تدريبي لرؤساء اللجان، والملاحظين للتدريب على الإجراءات الخاصة بأعمال سير الامتحان وكيفية التعامل مع الأسئلة المقالية والبابل شيت.

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