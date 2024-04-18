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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على صاحب صيدلية بحوزته أقراص مخدرة بـ3 ملايين جنيه

المضبوطات
المضبوطات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها .

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن قنا قيام (مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم قنا - له معلومات جنائية).. بالإتجار فـى العقاقير والأقراص المخدرة وإستغلاله لشقه سكنيه كائنة بدائرة قسم شرطة قنا كمخزن "غير مُرخص" للإحتفاظ بها.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالمخزن المشار إليه، وبحوزته (أكثر من 102 ألف قرص مخدر – 1506 أمبول مخدر). 

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (3 مليون جنيه) تقريبا.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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