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الفيفا يصدم الزمالك.. والكاف يلغي الكونفدرالية

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبدالرحمن، تغطية عن التصنيف الجديد للاتحاد الدولى لكره القدم "فيفا" ، لأندية إفريقيا لموسم 2023-2024، آثار اهتمام الوسط الرياضي بشكل كبير

يعتبر هذا التصنيف  مهمًا جدًا، لأنه يتم استخدامه في تحديد المشاركات في كأس العالم للأندية 2025.

ولكن كانت المفاجأة الصادمة لنادي الزمالك هى احتلاله  المركز الثالث عشر فى التصنيف ، بينما تصدر النادي الأهلي القائمة.

تبوأ الأهلي المركز الأول بـ 129 نقطة، وهو الموقف الذي حافظ عليه بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا في الموسم السابق.
أما الزمالك فجاء  في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة فقط،  
و هذا يعد مفاجأة سلبية وغير متوقعه لجماهيره، خاصة بعد تحقيقه الفريق الفوز علي الاهلي في مباراة القمة مؤخرًا

وقد جاء ترتيب الأندية الأفريقية حسب التصنيف الأخير الصادر من "فيفا"، لأندية أفريقيا لموسم 2023-2024 كالتالى
الأهلي - 129 نقطة
الوداد المغربي - 108 نقاط
صن داونز الجنوب أفريقي - 98 نقطة
الترجي التونسي - 90 نقطة
شباب بلوزداد الجزائري - 63 نقطة
بترو أتلتيكو الأنجولي - 58 نقطة
سيمبا التنزاني - 55 نقطة
الرجاء المغربي - 45 نقطة
الهلال السوداني - 35 نقطة
مازيمبي - 31 نقطة
حوريا الغيني - 29 نقطة
كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - 28 نقطة
الزمالك - 28 نقطة ...
بيراميدز - 8 نقاط

وهذا التصنيف يعكس أداء الأندية الأفريقية في الموسم الحالي، ويمثل مؤشرًا هامًا لتقييم مكانتها على المستوى القاري والدولي.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

مصر الزمالك

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