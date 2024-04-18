الفيفا يصدم الزمالك.. والكاف يلغي الكونفدرالية

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبدالرحمن، تغطية عن التصنيف الجديد للاتحاد الدولى لكره القدم "فيفا" ، لأندية إفريقيا لموسم 2023-2024، آثار اهتمام الوسط الرياضي بشكل كبير

يعتبر هذا التصنيف مهمًا جدًا، لأنه يتم استخدامه في تحديد المشاركات في كأس العالم للأندية 2025.

ولكن كانت المفاجأة الصادمة لنادي الزمالك هى احتلاله المركز الثالث عشر فى التصنيف ، بينما تصدر النادي الأهلي القائمة.

تبوأ الأهلي المركز الأول بـ 129 نقطة، وهو الموقف الذي حافظ عليه بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا في الموسم السابق.

أما الزمالك فجاء في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة فقط،

و هذا يعد مفاجأة سلبية وغير متوقعه لجماهيره، خاصة بعد تحقيقه الفريق الفوز علي الاهلي في مباراة القمة مؤخرًا



وقد جاء ترتيب الأندية الأفريقية حسب التصنيف الأخير الصادر من "فيفا"، لأندية أفريقيا لموسم 2023-2024 كالتالى

الأهلي - 129 نقطة

الوداد المغربي - 108 نقاط

صن داونز الجنوب أفريقي - 98 نقطة

الترجي التونسي - 90 نقطة

شباب بلوزداد الجزائري - 63 نقطة

بترو أتلتيكو الأنجولي - 58 نقطة

سيمبا التنزاني - 55 نقطة

الرجاء المغربي - 45 نقطة

الهلال السوداني - 35 نقطة

مازيمبي - 31 نقطة

حوريا الغيني - 29 نقطة

كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - 28 نقطة

الزمالك - 28 نقطة ...

بيراميدز - 8 نقاط

وهذا التصنيف يعكس أداء الأندية الأفريقية في الموسم الحالي، ويمثل مؤشرًا هامًا لتقييم مكانتها على المستوى القاري والدولي.

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