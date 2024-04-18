السعودية.. وزير الخارجية يبحث أوضاع غزة مع نظيريه في بلجيكا والجبل الأسود

استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير خارجية الجبل الأسود فيليب إيفانوفيتش في مكتبه بالرياض اليوم، التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.

كما ناقش الأمير فيصل بن فرحان وإيفانوفيتش، المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

من جانب آخر؛ ناقش وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية بمملكة بلجيكا حاجة لحبيب، مناقشة المستجدات في المنطقة.

وجاءت التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها، ي مقدمة محادثات فيصل بن فرحان ولحبيب.

جاء ذلك خلال اتصال تلقاه وزير الخارجية من نظيرته البلجيكية اليوم، في إطار جهود واتصالات الدبلوماسية السعودية الدولية لوقف الحرب في غزة ومنع التصعيد بالمنطقة.