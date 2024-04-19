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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتدوا ملابسكم الصيفية!.. الأرصاد تُعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، قالت هيئة الأرصاد تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 29 16
العاصمة الإدارية 30 15
6 أكتوبر 30 15
بنهــــا 29 16 
دمنهور 29 15
وادي النطرون 28 16
كفر الشيخ 28 15
المنصورة 28 15 
الزقازيق 29 16 
شبين الكوم 28 15
طنطا 28 15
دمياط 22 16 
بورسعيد 22 16
الإسماعيلية 30 18
السويس 31 16
العريش 23 14
رفح 23 14
رأس سدر 32 20
نخل 27 14 
كاترين 23 12
الطور 32 20
طابا 30 18
شرم الشيخ 34 22
الإسكندرية 22 14
العلمين 23 15
مطروح 21 16
السلوم 27 17
سيوة 29 18
رأس غارب 31 20
الغردقة 33 21
سفاجا 32 21
مرسى علم 35 22
شلاتين 30 20
حلايب 28 22
أبو رماد 28 22 
رأس حدربة 27 23
الفيوم 30 17
بني سويف 30 17
المنيا 31 15
أسيوط 31 16
سوهاج 33 17
قنا 36 20 
الأقصر 36 21
أسوان 37 22
الوادى الجديد 35 20
أبوسمبل 36 21

الأرصاد هيئة الأرصاد طقس الظواهر الجوية شبورة رياح

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