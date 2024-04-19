محمود راح ضحية جركن ميه بالسلام| تفاصيل صادمة ترويها زوجته .. خاص

أجرى موقع صدى البلد الإخباري حوارًا مع والدة المجني عليه صاحب سيارة كبدة القتيل أسفل كوبري السلام.

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قالت جيهان زوجة المجني عليه القتيل لـ«صدى البلد» : زوجي محمود كان مأجر فاترينة لبيع الكبدة والسجق ولم يكن له اختلاط بأي حد خالص ويوم الخميس الماضي ثاني يوم العيد كان كويس ونازل من المنزل علشان يشوف شغله وقتما كنت رايحة أزور أهلي في العيد.

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وأضافت جيهان: وأنا نازلة رايحة عند أهلي جاني الخبر من عم أولادي أن هناك من أبلغه أن شقيقه مقتول أسفل كوبري السلام وكنا منهارين أنا وأولادي ومكناش مصدقين، والموضوع أن محمود زوجي كان بيشتري مية من واحد للشغل بتاعه وفضاله جركنين في البرميل وخدعه وقال له أنه قام بوضع 4 جراكن في البرميل فتشاجروا على السعر، فقام بسحب السلاح من زوجي وقتله.

تلقى قسم السلام إخطارًا من مستشفى السلام بحضور «محمود» جثة هامدة ومصابا بطعنة نافذة بالقرب من القلب، وأكدت تحريات المباحث وقوع مشادة كلامية بين المجنى عليه وآخر يدعى «محمد» على 10 جنيهات، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدى، حيث استل الأخير سلاحا ابيض وسدد طعنة نافذة للمتهم فى صدره أودت بحياته، وألقى القبض على المتهم.

كشفت التحقيقات أن المجنى عليه يمتلك عربة كبدة أسفل كوبرى السلام، واعتاد شراء جراكن مياه من المتهم وقيمة الواحد 40 جنيها، ويوم الحادث فوجئ المجنى عليه بأن المتهم يرفع سعر الجركن 10 جنيهات، وقال له «ده بمناسبة العيد» ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بطعن صاحب عربة الكبدة فى صدره.