كرم جبر ناعيًا صلاح السعدني : مثال الأصالة والعراقة المصرية

نعى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الفنان صلاح السعدنى، قائلا: "كان علامة فنية بارزة وقامة كبيرة ومثال الأصالة والعراقة المصرية".

وفي سياق مختلف أضاف جبر، خلال لقاءه ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن الإشتباكات الإيرانية الإسرائيلية فى الفترة الأخيرة ألحقت أكبر الضرر بالقضية الأم وهي القضية الفلسطينية، موضحا أن نتنياهو استطاع بعد فترة طويلة أن يجمل صورته أمام الرأى العام فى إسرائيل والرأى العام العالمي.

وتابع الكاتب الصحفى كرم جبر، أنه بدأ يكون هناك موجات كبيرة جدا من التعاطف فى أوروبا وأمريكا وداخل إسرائيل، لافتا إلى أنها خسارة ضخمة بعدما كان يتم تصنيفه كمجرم حرب.