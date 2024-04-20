أخبار الفن| مخرج ينفعل في جنازة صلاح السعدني .. زفاف ابن محمد فؤاد

مخرج ينفعل في جنازة صلاح السعدني.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: عمرو دياب يحيي حفل زفاف ابن محمد فؤاد، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

كشفت الفنانة دوللي شاهين، عن رأيها في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكيف تتعامل مع ابنتها وما تفرضه من حدود عليها بخصوص هذا.

وقالت دوللي شاهين في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إنها تربط حسابات ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي بحساباتها، لأنها تقلق من الذى تراه على السوشيال ميديا.

انتهت مراسم تشييع جثمان الفنان الكبير صلاح السعدني، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

شهدت جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني مشادة كلامية بين المخرج أشرف فايق وأحد المصورين، حيث قال له "يلا امشي من هنا"، وسط تعجب من الحاضرين.

شيعت منذ قليل جنازة الفنان الكبير صلاح السعدني من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بمشاركة عدد كبير من النجوم.

وحرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والنجم أحمد السقا، على المشاركة في جنازة الفنان صلاح السعدني.

تحدثت الفنانة هدى الإتربي عن الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها، وكيف تم استبعادها من مسلسل بعد الإتفاق عليه.

دُفن الفنان الكبير صلاح السعدني، منذ قليل، في مقابر الأسرة الكائنة على طريق الواحات، بعدما انتهت صلاة الجنازة عصر اليوم في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

انتهت منذ قليل التجهيزات النهائية لحفل زفاف عبد الرحمن ابن النجم محمد فؤاد المقرر ان ينطلق بعد قليل باحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

حرص الفنان عمرو دياب، على إحياء حفل زفاف ابن صديقه الفنان محمد فؤاد «عبد الرحمن» المقام الليلة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

بدأت الفنانة آمال ماهر، حفلها الغنائي الليلة على مسرح الماركي بالتجمع الخامس، التي تعود به بعد غياب سنوات.