عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| مخرج ينفعل في جنازة صلاح السعدني .. زفاف ابن محمد فؤاد

أخبار الفن
أخبار الفن

مخرج ينفعل في جنازة صلاح السعدني.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: عمرو دياب يحيي حفل زفاف ابن محمد فؤاد، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار. 

 

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

كشفت الفنانة دوللي شاهين، عن رأيها في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكيف تتعامل مع ابنتها وما تفرضه من حدود عليها بخصوص هذا.

وقالت دوللي شاهين في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إنها تربط حسابات ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي بحساباتها، لأنها تقلق من الذى تراه على السوشيال ميديا.

 

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

انتهت مراسم تشييع جثمان الفنان الكبير صلاح السعدني، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

 

امشي من هنا .. مخرج شهير يعنّف مصورًا صحفيًا بجنازة صلاح السعدني |فيديو

شهدت جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني مشادة كلامية بين المخرج أشرف فايق وأحد المصورين، حيث قال له "يلا امشي من هنا"، وسط تعجب من الحاضرين.

 

محمود الخطيب وأحمد السقا في جنازة صلاح السعدني | فيديو

شيعت منذ قليل جنازة الفنان الكبير صلاح السعدني من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بمشاركة عدد كبير من النجوم.

وحرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والنجم أحمد السقا، على المشاركة في جنازة الفنان صلاح السعدني.

 

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

تحدثت الفنانة هدى الإتربي عن الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها، وكيف تم استبعادها من مسلسل بعد الإتفاق عليه.

 

جثمان صلاح السعدني يواري الثرى بمقابر الأسرة في طريق الواحات

دُفن الفنان الكبير صلاح السعدني، منذ قليل، في مقابر الأسرة الكائنة على طريق الواحات، بعدما انتهت صلاة الجنازة عصر اليوم في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

 

الصور الأولى من حفل زفاف عبد الرحمن نجل محمد فؤاد

انتهت منذ قليل التجهيزات النهائية لحفل زفاف عبد الرحمن ابن النجم محمد فؤاد المقرر ان ينطلق بعد قليل باحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

 

عمرو دياب يحيي حفل زفاف ابن صديقه محمد فؤاد

حرص الفنان عمرو دياب، على إحياء حفل زفاف ابن صديقه الفنان محمد فؤاد «عبد الرحمن» المقام الليلة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

 

أنا الحب.. آمال ماهر تبدأ حفلها الغنائي بالتجمع الخامس

بدأت الفنانة آمال ماهر، حفلها الغنائي الليلة على مسرح الماركي بالتجمع الخامس، التي تعود به بعد غياب سنوات.

صلاح السعدنى عمرو دياب محمد فؤاد دوللى شاهين أشرف فايق محمود الخطيب احمد السقا هدي الاتربي آمال ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

على جهاز تنفس| تطور مثير في حالة لاعب المقاولون بعد ابتلاع لسانه ..خاص

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

عاصفة غير مسبوقة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

أنا الحب .. آمال ماهر تبدأ حفلها الغنائي بالتجمع الخامس

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

بقلوب دامية.. صفية العمري تنعى صديق عمرها صلاح السعدني

جعلنا نحب مهنة التمثيل.. عمرو يوسف ينعى صلاح السعدني

من كبار أعمدة فن التمثيل .. درة تنعى صلاح السعدني

وفاة العمدة.. قصة صفع صلاح السعدني لـ صفية العمري وطرحها أرضًا

أخبار الفن| دوللي شاهين: بنتي نور شقية.. تفاصيل حفل أنغام في الكويت

أسعار تذاكر حفل إليسا وهيفاء وهبي وسيف نبيل في دبي

ترشيحاتنا

يوسف حمدي: عودة شيكابالا وشلبي تزيد من قوة الزمالك أمام دريمز

من الخميني لأصفهان.. تاريخ حروب الظل بين إيران وإسرائيل

تحرك ينذر بكارثة طبيعية تحل على العالم الفترة المقبلة.. ما القصة؟

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن التعديل الوزاري المرتقب.. متحدث الوزراء يعلن نبأ مهما للجميع.. تحذير عاجل من الأرصاد| أخبار التوك شو

خالد منتصر: أعضاء جماعة الأخوان ضربونا بغل وأذى لهذا السبب

عروسة ابن المنوفية.. قصة بلوجر أشعلت السوشيال ميديا بسبب تعليقات المتابعين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتستلم في ثوان.. أول عملية توصيل دليفري بطائرة بدون طيار

بفستان ملفت.. بوسي تثير الجدل رفقة غادة عبد الرازق

بسبب عيب خطير.. تسلا تستدعي سيارتها الفولاذية الشهيرة Cybertrucks

يقي من السرطان.. فوائد مذهلة لشعر الذرة للجسم

فيديو

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

مصير الذهب إيه؟ بنك عالمي شهير يتوقع مستقبل سعر المعدن الأصفر |فيديو

السحابة الخضراء.. ظاهرة غريبة ظهرت في سماء دبي بعد السيول والفيضانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ