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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الرابعة.. صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

صدى البلد

دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات قريبة في شمال إسرائيل للمرة الرابعة، محذرة من هجوم محتمل بطائرة بدون طيار.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأن هذه هي المرة الرابعة منذ صباح اليوم التي تطلق فيها صفارات الإنذار هذا الصباح.

وفي وقت سابق من أمس، الجمعة، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات قريبة من الحدود الشمالية لإسرائيل، محذرة من هجوم محتمل بطائرة بدون طيار.

وأعلن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، اليوم، السبت 20 أبريل 2024، أنه استهدف عددا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل عداثر بالجليل الأعلى بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله، في بيان له، إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من صباح يوم السبت 20-4-2024 انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية"، بحسب ما أورده موقع "النشرة" اللبناني.

يذكر أنه منذ الثامن من أكتوبر الماضي اندلعت الاشتباكات بين حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.

صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل شمال إسرائيل صفارات الإنذار طائرة بدون طيار

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