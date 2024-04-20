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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسائل شديدة اللهجة من دولة الاحتلال لإيران.. أستاذ دراسات إسرائيلية يوضح

صدى البلد

علق محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، على تداعيات التصعيد بين إيران وإسرائيل .

 

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وقال محمد عبود في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل استهدفت الرد على ضربات إيران الأخيرة ضدها".

 

 وأضاف عبود :" إسرائيل رغبت في إرسال رسائل واضحة إلى طهران بأن إسرائيل لن تتسامح مع استهداف مجالها الجوي بالمسيرات ".

 

 واكمل محمد عبود :" وضع قواعد جديدة للاشتباك بين طهران وتل أبيب بأنه إذا استهدفت طهران العمق الإسرائيلي سوف تستهدف إسرائيل العمق الإيراني ".

 

 ولفت محمد عبود :" إسرائيل تؤكد ان الموساد لديه القدرة على تحريك خلايا من الداخل الإيراني لاستهداف أهداف حيوية في الداخل الإيراني".

إسرائيل ايران طهران اخبار التوك شو تل أبيب

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