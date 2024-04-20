رسائل شديدة اللهجة من دولة الاحتلال لإيران.. أستاذ دراسات إسرائيلية يوضح

علق محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، على تداعيات التصعيد بين إيران وإسرائيل .

وقال محمد عبود في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل استهدفت الرد على ضربات إيران الأخيرة ضدها".

وأضاف عبود :" إسرائيل رغبت في إرسال رسائل واضحة إلى طهران بأن إسرائيل لن تتسامح مع استهداف مجالها الجوي بالمسيرات ".

واكمل محمد عبود :" وضع قواعد جديدة للاشتباك بين طهران وتل أبيب بأنه إذا استهدفت طهران العمق الإسرائيلي سوف تستهدف إسرائيل العمق الإيراني ".

ولفت محمد عبود :" إسرائيل تؤكد ان الموساد لديه القدرة على تحريك خلايا من الداخل الإيراني لاستهداف أهداف حيوية في الداخل الإيراني".