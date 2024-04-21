حسين لبيب: هذا اللاعب مفيش زيه في مصر ولا المنطقة العربية

نشر أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك بشأن لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو.

وقال حسين لبيب: زيزو مفيش زيه في مصر ولا المنطقة العربية ومحتاج معاملة خاصة .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استبعاد أحمد مصطفى"زيزو" لاعب وسط الأبيض من القائمة التي ستخوض مباراة دريمز الغاني في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، التي تقام مساء اليوم الأحد.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق إن اللاعب خضع لاختبار طبي خلال الساعات القليلة الماضية، وتم الاتفاق على استبعاد "زيزو" من القائمة التي ستخوض اللقاء وعدم المجازفة به في ظل إصابته في كاحل القدم من أجل سرعة الاستشفاء وتجهيزه للقاء العودة، بالرغم من رغبة اللاعب في التواجد والمشاركة في اللقاء.