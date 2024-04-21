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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استقبال 2579 طن قمح بـ28 شونة وصومعة حتى اليوم

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتابع بصفة دورية جهود استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024، لافتًا إلى استقبال 2579 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم بجميع المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى انتظام أعمال التوريد دون أية عقبات أو معوقات.


وأكد محافظ أسيوط أنه يجرى تقديم جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، ومتابعة إجراءات توريد الأقماح من خلال اللجان المشكلة للتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وأوضح المحافظ أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة بلغت 174 ألفا و757 فداناً، تم حصاد 20 ألفا و100 فدان منها حتى الآن.

وأشار  إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية لتقديم جميع أوجه الدعم وتسهيل جميع الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

ولفت اللواء عصام سعد إلى متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بجميع الطرق المتاحة، وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح.

من جانبه، أوضح المهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 39 طنا و400 كجم بشون البنك الزراعي المصري، و15469 طنا و671 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 970 طنا و876 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 2579 طنا و947 كجم قمح.

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يذكر أن محافظ أسيوط أصدر تعليماته بتشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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