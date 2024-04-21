عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صدمة لراغبي الحج بتأشيرة الزيارة| قرار رسمي من المملكة السعودية يبدد أحلام الآلاف

موسم الحج
موسم الحج

يسعي كثير من المواطنين الراغبين فى الحج إلي تحضير أوراقهم للاستعداد للسفر لأداء فريضة الحج التي من بينها مستندات قد يتطلب استخراجها بعض الوقت.

وفي هذا الصدد، كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن أنه مع قرب موسم الحج لهذا العام 1445/2024، تبدأ استعدادات المملكة العربية السعودية لاستقبال ضيوف الرحمن من كل بقاع الأرض، وكذلك المقيمين بالمملكة من راغبي أداء فريضة الحج.

حج 2024
حج 2024

قرار جديد من السعودية

وأوضح حنفي أن جميع الأجهزة بالمملكة تعمل من الآن على تقديم أفضل الخدمات لراحة ضيوف الرحمن من أول الاستقبال بالمنافذ المختلفة وحتى المغادرة، وذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وشدد حنفي على أنه لا حج بدون تأشيرة حج صريحة، أو تصريح حج للمقيمين بالمملكة وفقًا للشروط التي تحددها المملكة، وأنه لن يسمح لتأشيرات الزيارة بأنواعها (عائلية- شخصية- تجارية- عمل - سياحة - وخلافه ) بأداء فريضة الحج وفقًا للضوابط التي حددتها السلطات السعودية بما يضمن أداء ضيوف الرحمن لهذه الفريضة بيسر وأمان والحفاظ عليهم.

واختتم حنفي أنه سيمنع قبول استقبال حاملي تأشيرات الزيارات بجميع أنواعها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ومطار الطائف الدولي ومطار ينبع ابتداءً من 10 ذو القعدة 1445 الموافق 18 مايو 2024 وحتى 10 ذو الحجة 1445 الموافق 16 يونيه 2024، وذلك إستعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجيج.

مبادرة طريق مكة لخدمة الحجاج

وأضاف حنفي أنه من ضمن المبادرات التي أطلقتها المملكة مبادرة (طريق مكة) التي أطلقت العام الماضي لخدمة ضيوف الرحمن من بلادهم حتى وصول المملكة ثم المغادرة، وهي مبادرة توعية الهدف منها تسهيل وتحسين خدمة ضيوف الرحمن، وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن خدمة ضيوف الرحمن وأحد برامج الرؤية الطموحة الهادفة لتسهيل رحلة الحج وجعلها أكثر راحة وأمانًا، بدءًا من قرار الحاج زيارة المملكة العربية السعودية وحتى عودته للوطن، حيث سينتقل فريق من المديرية العامة للجوازات إلى الدول المستفيدة من المبادرة لإنهاء إجراءات دخول المملكة من ضيوف الرحمن عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة وحتى عودتهم.

لو مسافر الحج.. اعرف الضوابط والإجراءات اللازمة لأداء الفريضة

ضوابط وإجراءات وزارة الصحة لأداء مناسك الحج 1445هـ .. تعرف عليها

وفي نفس السياق، تعتبر قضية السفر بتأشيرة الزيارة أو السياحة إلى السعودية محورية وحساسة، خاصة في ظل التطورات الأخيرة، ففي تصريحات حديثة، أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن السعودية لن تسمح هذا العام بأي تأشيرة زيارة لأداء فريضة الحج، مما يعد تطورًا هامًا في سياسة السفر بتأشيرة الزيارة.

ويجب على المواطنين الحذر والانتباه، حيث أشار حنفي إلى ضرورة التنبيه على المواطنين لتجنب وقوعهم تحت طائلة القانون بالسعودية، كما حذر أيضًا من شركات السياحة غير المرخصة التي تقوم بالنصب على المواطنين، مما يشكل خطرًا على سلامتهم وقانونيتهم.

حج 2024
حج 2024

سياسة السفر بتأشيرة الزيارة للسعودية

ومن جانبه، أوضح أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أنه لا يسمح بأداء مناسك الحج باستخدام تأشيرة الزيارة أو السياحة، وأن السلطات المختصة تعاقب الأشخاص الذين يقومون بذلك بعقوبات قانونية صارمة، يُفرض على المخالفين عقوبة الحظر من دخول البلاد لمدة تصل إلى 10 سنوات، مما يجعل هذا الموضوع أكثر جدية وتحذيرًا للمواطنين.

صلاة واحدة تحصل بها على أجر الحج والعمرة في العشر الأواخر من رمضان

رسالة مهمة من وزارة الحج للمعتمرين| تعرف عليها

وبناءً على التصريحات الأخيرة من قبل مسؤولين سعوديين، يتضح أن سياسة السفر بتأشيرة الزيارة إلى السعودية تشهد تطورات وتحديات جديدة، يجب على المواطنين والشركات السياحية الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة لتجنب المشاكل والعقوبات القانونية، ومع اقتراب موسم الحج، ينبغي على الجميع الالتزام بالقواعد والضوابط المحددة، والتأكد من الحصول على التراخيص اللازمة قبل السفر.

ويأتي هذا التطور في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السعودية لضمان سلامة الحجاج وتسهيل أداء فريضة الحج بشكل آمن ومنظم، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المملكة العربية السعودية بتطبيق القوانين واللوائح التي تهدف إلى منع الاستغلال والاحتيال في قطاع السياحة والحج، والحفاظ على سمعتها كوجهة للحج والسياحة.

الحج السعودية موسم الحج مكة مبادرة طريق مكة خدمة الحجاج زيارة المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

رد فعل مفاجئ من مهيب عبد الهادي بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

بعد الجدل في نهاية المباراة.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لدوري 2003

«الجزيري حط فيك جولين».. عمرو الدردير يثير غضب جماهير الأهلي

السلطات الجزائرية ترفض إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بنصف نهائي الكونفدرالية

فيديوهات خادشة للحياء.. سقوط بطلة بث مقاطع مخلة عبر الإنترنت بالإسكندرية

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

موضوعات متعلقة

لو مسافر الحج.. اعرف الضوابط والإجراءات اللازمة لأداء الفريضة

ضوابط وإجراءات وزارة الصحة لأداء مناسك الحج 1445هـ .. تعرف عليها

صلاة واحدة تحصل بها على أجر الحج والعمرة في العشر الأواخر من رمضان

ترشيحاتنا

يحدث خارج مصر.. الغرف التجارية: بيع البطيخ بالقطعة لتقليل حجم الهدر

غارات إسرائيلية تستهدف بلدة كفركلا جنوب لبنان

الزراعة تعلن استقبال أسواق المملكة العربية السعودية للبصل المصري

لو بتنسى قبل الامتحانات.. اعرف روشتة المذاكرة من خبير تعليمي

عقب تطبيق أسعار الخبز السياحي| ما عقوبة مخالفة التسعيرة الجديدة وطرق الإبلاغ عن المخابز غير الملتزمة

الجو هيقلب نار| الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى التحرير .. كيف استعادت مصر مدينة شرم الشيخ من إسرائيل؟

بالمايوه.. طليقة مصطفى فهمي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بخصر منحوت.. ظهور لافت لـ آيتن عامر بعد خسارة وزنها

أول ظهور لمحمد رجب وخطيبته في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ