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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم 22-4-2024

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني في مصر

يستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال  تعاملات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 في أبرز البنوك في مصر.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين  في بنك  HSBC

سعر الشراء:60.13 جنيه
سعر البيع : 60.49 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك الأهلي الكويتي 

سعر الشراء:60.03 جنيه
سعر البيع : 60.49 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  الاثنين  في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:59.86 جنيه
سعر البيع : 60.49 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  في بنوك قطر الوطني وكريدي أجريكول و الإمارات دبي الوطني و الاستثمار العربي 

سعر الشراء:59.80 جنيه
سعر البيع : 60.41جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  الاثنين في بنك البركة 

سعر الشراء: 59.78 جنيه
سعر البيع : 59.90 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  الاثنين في البنك المركزي

سعر الشراء: 59.77 جنيه
سعر البيع : 59.96 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين   في بنك مصر

سعر الشراء: 59.76 جنيه
سعر البيع : 59.36 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنوك الأهلي و العربي الأفريقي الدولي والتجاري الدولي  CIB وفيصل الإسلامي 

سعر الشراء: 59.76 جنيه
سعر البيع : 60.37 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنوك  قناة السويس وأبوظبي التجاري

سعر الشراء: 59.74 جنيه
سعر البيع : 60.37 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  في بنك ميد بنك

سعر الشراء:59.71جنيه
سعر البيع : 60.28 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  في البنك المصري للتنمية الصادرات 

سعر الشراء:59.69جنيه
سعر البيع : 60.32 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  في المصرف المتحد 

سعر الشراء:59.46جنيه
سعر البيع : 60.37 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:58.77جنيه
سعر البيع : 60.37 جنيه

وفي مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب وذلك للقضاء علي السوق الموازية وتوحيد سعر العملات الأجنبية فضلا عن كبح موجات التضخم.

الجنيه الاسترليني مصرف أبوظبي الإسلامي بنك HSBC بنك مصر اليوم الأثنين

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