سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم 22-4-2024

يستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 في أبرز البنوك في مصر.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين في بنك HSBC

سعر الشراء:60.13 جنيه

سعر البيع : 60.49 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك الأهلي الكويتي

سعر الشراء:60.03 جنيه

سعر البيع : 60.49 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:59.86 جنيه

سعر البيع : 60.49 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنوك قطر الوطني وكريدي أجريكول و الإمارات دبي الوطني و الاستثمار العربي

سعر الشراء:59.80 جنيه

سعر البيع : 60.41جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك البركة

سعر الشراء: 59.78 جنيه

سعر البيع : 59.90 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في البنك المركزي

سعر الشراء: 59.77 جنيه

سعر البيع : 59.96 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك مصر

سعر الشراء: 59.76 جنيه

سعر البيع : 59.36 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنوك الأهلي و العربي الأفريقي الدولي والتجاري الدولي CIB وفيصل الإسلامي

سعر الشراء: 59.76 جنيه

سعر البيع : 60.37 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنوك قناة السويس وأبوظبي التجاري

سعر الشراء: 59.74 جنيه

سعر البيع : 60.37 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك ميد بنك

سعر الشراء:59.71جنيه

سعر البيع : 60.28 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المصري للتنمية الصادرات

سعر الشراء:59.69جنيه

سعر البيع : 60.32 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المصرف المتحد

سعر الشراء:59.46جنيه

سعر البيع : 60.37 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:58.77جنيه

سعر البيع : 60.37 جنيه

وفي مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب وذلك للقضاء علي السوق الموازية وتوحيد سعر العملات الأجنبية فضلا عن كبح موجات التضخم.