أسباب تؤدي للإصابة بالأنيميا.. أشرف عقبة يوضحها

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس الأسبق، أن الأنيميا يحدث نتيجة نقص في الهيموجلوبين، الذي ينقل الأكسجين لخلايا الجسم، أو نقص في كرات الدم الحمراء.

وقال أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن هناك مسببات كثيرة لمرض الأنيميا منها الفقد الدموي، والنزيف المتكرر، سواء النزيف من الأنف أو النزيف مع البراز.

وتابع الأنيميا الحادة هي أنيميا سريعة الحدوث، مؤكدا أنه قد تحدث بشكل مفاجئ، ولكن مع حدوثها على فترات طويلة، تكون الأنيميا مزمنة، فلا بد أن يتم التشخيص السليم والفحوصات، لمعرفة الاسباب التي أدت للإصابة بالمرض، وتحديد العلاج المناسب.



وأشار إلى أن نقص الحديد هو واحد من المسببات الشهيرة للأنيميا، ولكن نقص بعض الفيتامينات قد تؤدي أيضا لحدوث الأنيميا، وقد تكون الأنيميا وراثية.