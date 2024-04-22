التموين تزف بشرى للمواطنين بشأن أزمة السكر

أكد مقدمو برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزارة التموين أعلنت أن اجمالي الكميات التي تم شرائخها من السكر الخام بلغ 500 ألف طن، بالتوازي مع شركات إنتاج السكر المحلية سواء "سكر البنجر أو قصب السكر أو شركة السكر للصناعات التكاملية"، لإنتاج السكر المحلي الأبيض في الأسواق.

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن أزمة السكر في طريقها للإنتهاء، مؤكدة أنه تم إتخذا العديد من الإجراءات من أجل توفيره للمواطنين في المنافذ والمجمعات الإستهلاكية.

وتابع مقدمو برنامج “صباح البلد”، أن بعض التجار تغالي في الاسعار، مؤكدة أنه لا بد للمواطنين ضرورة إبلىغ الجهات المختصة، لإتخاذ اللازم