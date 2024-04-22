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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس شعبة المشغولات الذهبية: الإقبال على شراء المصوغات مقابل السبائك صحي

صدى البلد

وصف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية هاني ميلاد الإقبال  المستهلكين على شراء المشغولات الذهبية مقابل شراء السبائك بالصحي.


ونصح  في تصريحات خاصة لـ صدى البلد اليوم إلى الاتجاه لشراء المشغولات الذهبية كنوع من الزينة وفي نفس الوقت استثمار طويل الأجل مشيرا إلى أن أسعار السوق المحلي سترتبط خلال الفترة القادمة ارتباطا كاملا بأسعاره عالميا لافتا الى أنه في حالة زيادته عالميا سوف يتم زيادة محليا كما هو متوقع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية بالرغم من تراجعه عالميا وذلك لارتفاع أسعار الدولار لافتا إلى أن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية  دفعت أسعار الذهب إلى التراجع خلال الفترة الماضية،منوها بأن أسعار الذهب تتأثر بثلاث عوامل هي العرض والطلب سعر صرف الدولار وأسعارها في السوق العالمي
وحول حرة المبيعات السوق خلال الفترة الماضية والتي تزامنت مع أعياد الفطر المبارك قال ميلاد إن حركة المبيعات كانت متوسطة .
وفيما يتعلق بالتجهيزات الخاصة  بإقامة النسخة الرابعة من المعرض الدولي للذهب"نيبو" قال ميلاد إنه سيتم عقد المعرض في الفترة من 15 الى 17 ديسمبر المقبل وسيقام على مساحة أكبر 10 آلاف متر  مقارنة بنحو 7 آلاف متر خلال الدورة السابقة ،كما سيشارك كبرى الصناع وتجار المشغولات الذهبية لافتا إلى أن الاتحاد يسعى إلى مشاركة المجلس العالمي للذهب.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3220 جنيه، كما سجل عيار 18 نحو2760جنيها، بينما بلغ جرام عيار 24 نحو 3680 جنيها وسجل سعر جنيه الذهب 25760 جنيها وعالميا سجلت أوقية الذهب 2360 دولارا وذلك وفق بيانات الشعبة العامة للمشغولات الذهبية

أسعار الذهب الاتحاد العام للغرف التجارية التجهيزات الخاصة الدولار الذهب عي السوق المحلي

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