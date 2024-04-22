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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجلس الذهب العالمي يكشف التعاون المستقبلي مع مصر

صدى البلد

كشف أندرو نيلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي، أن المجلس لديه إيمان كبير بالسوق المصري وكونه أحد أهم اسوق المنطقة، مشيرا إلى التعاون في مساعدة السوق المصري ونقل الخبرات له

وأضاف على هامش المؤتمر الصحفي الأول للمجلس في مصر، أنه سيتم تنفيذ عدد من المعايير الدولية فيما يتصل بالمستخدمين للذهب في مصر وعمل تجارب ناجحة في مصر مثل ما حدث في بعض الدول، وخلق منتجات جديدة في مصر ودمج السوق المصري في الاقتصاد العالمي.

وأشار إلي السعي الدائم لتطوير السوق بشكل مستمر ومستدام من أجل تطوير السوق حتى يمكن تقديم الخبرات للسوق المصري، خاصة أن مجلس الذهب العالمي لديه آليات الوصول إلي كافة الجهات العالمية العاملة على تطوير صناعة الذهب.

وذكر أنه سيتم فتح قنوات حوار دائم مع صناع القرار في مصر من أجل تطوير صناعة وتجارة الذهب وبناء منظومة قوية في مصر وربط مصر بالاقتصاد العالمي من أجل تحقيق منظومة ترضى جميع الأطراف في مصر وتقدم تكور ملموس لهذا السوق.


وكان رئيس قسم الشرق الأوسط في مجلس الذهب العالمي، قال في المؤتمر الأول لمجلس الذهب بمصر، أن مجلس الذهب لديه ارقام خاصة عن تصنيع الذهب في مصر وكذلك عن تجارة الذهب بمصر ويتم عمل تقرير ربع سنوي يحتوى أحدث البيانات التصديرية عن هذا السوق.

وشدد رئيس قسم الشرق الأوسط بمجلس الذهب العالمي، أن التجار في مصر لديهم دائما مخزون يتم بيعه حتي لو لم يتم تصنيعه حالياً، لافتا إلي أن الحصول على معلومات دقيقة عن سوق الذهب في مصر به صعوبات.

واختتم أن مجلس الذهب العالمي يتعاون مع بنوك الذهب حول العالم ونسعى إلي دمج الذهب في الاقتصاديات الدولية، مشيرا إلي أن يجرى في كافة الاتجاهات للدفع إلي الوصول لبنية تحتية قوية للسوق العالمي للذهب وتطوير المنتجات الموجودة حالياً.

وتابع، نسعى إلي إحداث تغير كبير في سوق الذهب بمصر وكذلك جعل صناعة الذهب في مصر تحتل مكانة في سوق الذهب العالمي، مشيرا إلي أن مصر لها تاريخ طويل للأنشطة القائمة على الذهب، والمعدن النفيس يلعب دور كبير في الاقتصاد المصري وكذلك الأسر في مصر.

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