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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بوسعيد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل الفريق مميش

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس الأسبق ، ومستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية ، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، للحديث حول عدد من الملفات.

محافظ بورسعيد يستقبل الفريق مميش

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وفى مستهل اللقاء ، رحب اللواء عادل الغضبان، بزيارة الفريق مهاب مميش ، لمحافظة بورسعيد ، مؤكدا على أهمية الدور المجتمعي لهيئة قناة السويس، وتعاونها المثمر مع المحافظة في العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، مشيرا أن هيئة قناة السويس كان لها دور رئيسي في تقديم الدعم للمحافظة في عدد من المشروعات .

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ومن جانبه، أعرب الفريق مهاب مميش ، عن فخره بمجمل الإنجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد خلال زمن قياسي، مؤكدًا أن بورسعيد تتخذ خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة المستدامة في كافة القطاعات

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