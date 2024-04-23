عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة بسبب كسر بالخط الرئيسي بكرداسة

كسر بخط مياه
كسر بخط مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ١٠٠٠ مم بمنطقة كومبرة بمركز كرداسة، والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم.

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر، تم الدفع بـ 10 شفاطات وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي:"كومبرة، كرداسة، أواخر فيصل والهرم من الرماية حتى المريوطية".

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

الخميس.. تعطيل العمل في البنوك بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

موضوعات متعلقة

محافظة الجيزة تزيل التعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر

محافظة الجيزة تزيل سوق عشوائي للباعة مقام بنهر الطريق في كفر طهرمس

نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات الاحتفال بالذكرى 18 لافتتاح متحف إيمحتب بسقارة

محافظ الجيزة: إنشاء قسم " الحفاظ على التراث " بالإدارة العامة للسياحة

تعليم الجيزة يفتتح معرض لمحات للطلاب المبدعين بدار الأوبرا المصرية |شاهد

استجابة للمواطنين.. رفع إشغالات وتعديات المحال على الطريق العام في البحيرة

محافظ الجيزة يُجازي نواب رئيس أوسيم ومديري الإشغالات والتنظيم وحماية الأراضي

محافظة الجيزة: رفع المخلفات وتراكمات القمامة من أمام شارع محمد متولى ببولاق الدكرور

ترشيحاتنا

900 مليون جنيه.. الكشف عن أكبر قضية غسيل أموال

إعلام إسرائيلي: تضارب المصالح لدى نتنياهو يستمر في بقاء الأسرى

نقيب القراء لصدى البلد: إيقاف السلكاوي يتعلق بالنقل المباشر لتلاوات الفجر والأمسيات

وزير الخارجية: نترقب وندعو إسرائيل لعدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية برفح الفلسطينية

أمين عام الناتو يرد على مزاعم نشر أسلحة نووية للحلف في بولندا

براءة عدلي القيعي من سب وقذف رئيس نادي بيراميدز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

تفاصيل اختفاء سرير قصر محمد علي.. خبير أثري يفجر مفاجأة

طعمها حلو.. طريقة عمل أصابع السمك بالسمسم

برقم غير متوقع.. سعر فستان بوسي في حفل زفاف ابن محمد فؤاد

فيديو

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ