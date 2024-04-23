للقاء ولي العهد.. وزير الخارجية الأمريكي يخطط لزيارة السعودية الأسبوع القادم

أفاد موقع أكسويس نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومسؤول عربي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يخطط للسفر إلى المملكة العربية السعودية في نهاية هذا الأسبوع بعد رحلته إلى الصين.

وقالت المصادر لأكسويس، إنه من المتوقع أن يشارك بلينكن في اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي سيعقد في الرياض يومي 28 و 29 أبريل الجاري.

كما أنه من المتوقع أيضا، أن يلتقي بلينكن بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزعماء آخرين من المنطقة.

ويقول المسؤولون الأمريكيون لأكسيوس، إن بلينكن يفكر أيضًا في السفر إلى إسرائيل كجزء من هذه الرحلة والاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين.

وفي لقاء مع زعماء يهود أمريكيين في الأسبوع الماضي، قال بلينكن إنه يأمل أن يكون في إسرائيل في أواخر أبريل أو أوائل مايو، وفقا لشخصين حضرا الاجتماع.

وفي وقت سابق، قام مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، بتأجيل رحلة مخططة إلى المملكة العربية السعودية قبل 3 أسابيع بعد إصابته بكسر في ضلعه.

وكان من المتوقع أن يلتقي سوليفان مع الأمير محمد بن سلمان لمناقشة مسودة معاهدة الدفاع الأمريكية السعودية والتفاهمات المتعلقة بالدعم الأمريكي للبرنامج النووي المدني السعودي.