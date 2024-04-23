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توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد” الإخباري رنا عبدالرحمن، توقع بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" في تقرير حديث له، أن تُخفض مصر أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال مايو المقبل كما توقع أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 20% بحلول نهاية العام، ويرجح خفض إصدارات أدوات الدين إلى 240 مليار جنيه شهريا فقط في الربع الثاني مقابل 604 مليارات شهريا في المتوسط خلال الربع الأول؛ بحسب "اقتصاد الشرق بلومبيرج".


قال أيضا البنك إن الاحتياجات التمويلية للحكومة خلال الربع الثانى ستنخفض للنصف فى ظل أن الاحتياجات التمويلية الإجمالية للحكومة ستتراجع إلى 1.6 تريليون جنيه ورجح خفض إصدارات أدوات الدين إلى 240 مليار جنيه شهريا فقط في الربع الثاني مقابل 604 مليارات شهريا في المتوسط خلال الربع الأول.


ووفق حسابات البنك فإن طروحات الدين الحكومى سجلت فى المتوسط 604 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام وفى مارس منفردًا تخطت 951 مليار جنيه و ذلك يفسر سبب تخفيض الحكومة لحجم العطاءات المقبولة، وهو ما يخفف الضغوط على فائدة الدين الحكومى.


من ناحية أخرى سارع المستثمرون الدوليون، لشراء السندات المطروحة من قبل الحكومة، بأسعار فائدة من رقمين ، عقب حصول القاهرة على استثمارات وقروض بقيمة 55 مليار دولار ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أصبح هناك تزايد في الطلب على السندات قصيرة الأجل، التي تصدرها مصر منذ الخطوات المالية التي أقرها البنك المركزي مارس الماضي، لإنعاش الاقتصاد.


وأخيرا قدم المستثمرون عطاء بقيمة 21 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار في سندات الخزانة مدتها عام واحد عرضتها الحكومة خلال الشهر الماضي وانخفض العائد على الفواتير من 32 في المائة إلى 26 في المائة.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

جولدن مان ساكس

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