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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

115 شاحنة.. الأردن يعلن إرسال قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى غزة

المساعدات الأردنية
المساعدات الأردنية إلى غزة

أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، أنها أطلقت قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى غزة مع القوات المسلحة الأردنية وبمشاركة برنامج الغذاء العالمي.

وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في بيان لها، إن القافلة المكونة من 115 شاحنة تحمل مساعدات غذائية طارئة، جرى إرسالها من خلال جسر الملك حسين إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها إلى الأهالي في غزة، وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الجسر البري الذي أطلقه الأردن إلى غزة، هو شريان المساعدات الإنسانية للقطاع، ونعمل دوما على تأمين المواد الأساسية الضرورية.

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