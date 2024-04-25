الصيف "هَجّم" علينا| تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع القادم.. ماذا يحمل؟

تعيش مصر أجواء شديدة الحرارة هذا الأسبوع مصحوبة برياح وأتربة تضرب معظم أنحاء الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعملان على رفع درجات الحرارة.

اجواء شديدة الحرارة

طقس شديد الحرارة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس، 25 إبريل 2024، متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، دافىء على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مشيرة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ونوهت هيئة الأرصاد، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، لافتة إلى وجود أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة

طقس الأسبوع القادم

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام القادمة، والأحوال الجوية المختلفة.

وأوضحت الأرصاد، أن طقس الأيام القادمة، يشهد عددا من الظواهر الجوية المختلفة، منها أمطار ورياح.

وذكرت الهيئة أنه اعتبارًا من غدا الجمعة 26 أبريل 2024، تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية، يصاحبها نشاط للرياح وسقوط أمطار على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة أن طقس الجمعة يتأثر أيضا، بأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

وأوضحت أن الأحوال الجوية الجمعة القادمة، تشهد، نشاط للرياح، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب الصعيد.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس السبت 27 أبريل 2024، تشهد، أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد، قد تصل لحد السيول على بعض المناطق، على فترات متقطعة.

وتابعت "الهيئة"، أن طقس السبت القادم، يتأثر أيضًا، بأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأكملت، أن الأحوال الجوية السبت القادم، تشهد، نشاط للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة

نشاط للرياح على بعض الأماكن

استطردت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من الأحد 28 أبريل 2024 وحتى الثلاثاء 30 أبريل 2024، تشهد، أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة، وقد تصل الأمطار إلى رعدية أحيانًا.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد، أن الموجة الحارة المرتفعة بدأت الثلاثاء وتستمر حتى اليوم.

وأوضحت غانم ـ أن طقس اليوم شديد الحرارة خلال فترة النهار خاصة في فترة الظهيرة، مضيفاً ان هناك انخفاض لقيم درجات الحرارة خلال فترات الليل المتأخر وساعات النهار الباكر بشكل ملحوظ.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن هناك نشاط للرياح اليوم على بعض الأماكن من محافظات شمال البلاد.

لدكتورة منار غانم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20.

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16.

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 26.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27.