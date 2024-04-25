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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة 12ألف فدان قطن بجميع مراكز محافظة بني سويف

صدى البلد

  
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم. 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 15 حتى 20 أبريل الجاري، والذي تضمن الإشارة إلى حصر المساحات التي تم إزالتها  وخدمة الزراعة، استعدادًا لبدء زراعة محصول القطن، حيث تم إزالة متبقيات والبدء في زراعة 9 آلاف و314 فدان منها، فيما تبلغ المساحة الإجمالية المستهدف زراعتها 12ألف فدان بجميع مراكز المحافظة، كما تم تنظيم ندوة إرشادية عن الممارسات الحديثة في زراعة القطن بالمركز الارشادي ببعض قرى المحافظة، لتحقيق المستهدف.

 

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وفيما يخص محصول القمح، فقد انطلقت عمليات الحصاد في مختلف قرى المحافظة، حيث بدأ المزارعون في توريده إلى الشون والصوامع المحلية، مع توقعات بمحصول وافر بفضل الظروف الجوية المواتية والجهود الزراعية المستمرة، وتسعى المديرية إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية. حيث تم حصاد أكثر من 16ألففدان من المساحة المزروعة والبالغ مساحتها 119ألف و267 فدان على مستوى المحافظة، بينما تشير الإحصائيات إلى أنه تم توريد أكثر من ألف طن إلى الشون والصوامع المختصة.

وبالنسبة للمحاصيل السكرية، فقد نفذت المديرية خلال الفترة المشار إليها 4 زيارات ميدانية لمتابعة الزراعات السكرية وخاصة البنجر، شملت الزيارات قرى إبشنا ودنديل والنويرة، بجانب زيارة مركز إطسا لمتابعة اللجنة الإشرافية بمصنع السكر بالفيوم، وأشار التقرير إلى أنه تم توريد 169 ألف و178طن من محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم بمحافظة الفيوم، والقناة بالمنيا.

بينما تواصل إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة جهودها في الحفاظ على صحة وجودة المحاصيل الزراعية وضمان الإنتاج الزراعي المستدام. وتقوم هذه الإدارة بدور حيوي في التصدي للتحديات التي تواجه المزارعين، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الآفات الزراعية، حيث تم تنظيم دورة تدريبية حول خطة المكافحة المتكاملة لموسم القطن الحالي، كما تم تنفيذ 4زيارات ميدانية خلال الأسبوع الماضي لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة.

وتضمن التقرير أيضًا جهود  إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 56 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال الفترة المذكورة،  بإجمالي مساحة 2فدان و9 قراريط بقرى المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن  المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 250 ألف و379 مزارعًا.


كما تمت الإشارة إلى قيام إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول، فيما تضمن التقرير استعراض جهود وأنشطة الإدارات الزراعية وأقسامها بجميع مراكز ومدن المحافظة، ، وكذا تم المرور على مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن ومناحل العسل لمتابعة سير العمل بها ومراجعة تراخيص مزاولة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

بني سويف

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