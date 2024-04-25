عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر غدا.. مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي

المحلات
المحلات

تبدأ غدا الجمعة تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهى والمولات التجارية ، وذلك بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فى مصر رسميا، والذى سيبدأ تفعيله بعد منتصف الليل.

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بالاستعداد لبدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهى، المقرر لها أن تكون غدا الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري، حيث تغلق المحلات التجارية في الساعة 11 مساء، فيما تغلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 منتصف الليل.

المواعيد الصيفية للمحلات

وحددت المادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، موعد تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، حيث تكون شهور الصيف وفقا للمادة اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

txt

المحلات مغلقة.. حال أسواق أسماك بورسعيد خامس يوم المقاطعة| صور

txt

بايت ولازم يتباع.. تراجع تجّار السمك عن قرار غلق المحلات بالسوق|إيه اللي بيحصل؟

txt

في المحلات الصغيرة | متحدث الوزراء يعلن نبأ مهما للجميع .. فيديو

txt

20 ألف جنيه غرامة وسحب تراخيص المحلات عقوبة الاشغالات بضواحي بورسعيد

txt

زيادة الأمان الأبرز.. 4 فوائد لا تعلمها عن تطبيق التوقيت الصيفي

txt

يرشد الطاقة.. خبير مناخ يكشف مميزات التوقيت الصيفي

txt

بسبب التوقيت الصيفي.. تغيير مواعيد الرحلات الجوية بعد بدء التطبيق (راجعوا الحجوزات)

txt

التوقيت الصيفي.. تعرف على موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري الأبطال

txt

لضبط المخالفات .. حملة تموينية للمرور على المحلات التجارية والمخابز بكفر شكر

txt

التموين تكشف حقيقة رفع المحلات الأسعار قبل بدء الأوكازيون

txt

حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى و المحلات بحي أول طنطا

txt

تراخيص المحلات بقت سهلة.. محافظ القاهرة يوجه بتقديم التيسيرات للمتقدمين للحصول عليها

txt

فوائد كثيرة حاول استغلالها| تفاصيل وموعد بدء التوقيت الصيفي

txt

متنساش تغير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي خلال ساعات

txt

خلال ساعات| متي يتم تطبيق موعد التوقيت الصيفي وانتهاء الشتوي.. والسبب؟

txt

تغلق 11 مساءً| المواعيد الجديدة لـ المحال.. متى يبدأ التوقيت الصيفي؟

ويستعرض “صدى البلد” المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمقاهى والمولات التجارية.

المواعيد الصيفية لغلق المحال و المقاهى والمولات التجارية

وفيما يلى المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية:

1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.
2. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.
4. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً
6. عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

المحلات التوقيت الصيفي المقاهي تطبيق التوقيت الصيفى مواعيد فتح وغلق المحلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

السعودية تسمح لمواطني هذه الدولة بدخول أراضيها بدون تأشيرة

النور مش هيقطع في بيتك بعد النهارده.. اعرف سعر جهاز مانع انقطاع الكهرباء

ترشيحاتنا

ذكرى تحرير سيناء.. مصطفى بكري يوجه التحية لأبطال القوات المسلحة

جوائزها 100 ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية بالتعاون مع قضايا الدولة

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

تطبيقات حسن الخلق .. ننشر موضوع خطبة الجمعة الثالثة من شوال بالعريش غدا

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر غدا.. مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي

الأمم المتحدة: نجاة فريقنا بغزة بعد قصف بالقرب من موقع الرصيف البحري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البشكير .. هنادي مهنا تثير الجدل بظهور جريء

جمبسوت جريء .. ريا أبي راشد تثير الجدل بظهور مثير

من غير سيلكون .. إعادة بناء الثدي بخلايا طبيعية يعيد الأمل للنساء

رفقة أسر ياسين .. نيللي كريم تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ