لفتة إنسانية من رئيس المحكمة في ثاني جلسات قضية وفاة طالبة العريش

طلب المستشار عبد العزيز شاهين رئيس المحكمة في قضية محاكمة المتهمين شروق وطه بالتسبب في إنهاء الطالبة نيرة صلاح حياتها، من الحراس توفير كرسي للمتهمة والتي بدت علي ملامحها التعب في ثاني جلسات محاكمتها.

وظهرت شروق في بداية الجلسة متعبة وسمحت لها المحكمة بالجلوس خارج قفص الاتهام وأثناء انتظار بدء الجلسة غلبها النوم، الا أنها استيقظت ووقفت علي مدار ساعة بجوار صديقها وشريكها في الجريمة «طه» والذي بات أكثر ثباتا واستمر في ترديد بعض الآيات القرآنية.

وقررت محكمة جنايات شمال سيناء، والمنعقدة بمجمع محاكم الإسماعيلية، في ثاني جلسات محاكمة "طه" و"شروق"، المتهمين بقتل نيرة صلاح الزغبي المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة العريش"، برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، وعضو الهيئة المستشار وائل شعبان حافظ والمستشار سامر ذوي الفقار، وأمين سر رضا رجب، حبس المتهمين شروق وطه 3 سنوات.

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