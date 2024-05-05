ضربوه ورموه في الترعة.. سيدة وراء الاعتداء على سائق توكتوك بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من (سائق "توك توك") أنه أثناء قيادته مركبة "التوك توك" خاصته بدائرة المركز إستوقفته سيدة (لا يعلم بياناتها) وطلبت منه توصيلها لأحدى المناطق بدائرة المركز وعقب توصيلها فوجئ بشخصين مجهولان قام أحدهما بإشهار (سلاح أبيض) وإنزاله من المركبة ولدى مقاومته لهما تعدى عليه أحدهما (بالسلاح الأبيض) وأحدث إصابته بجرح قطعى بالرقبة وقاما بدفعه بأحد المصارف وإستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب وبرفقتهما السيدة.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الدقهلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان ، سيدة "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشدوا عن ( مركبة "التوك توك" المستولى عليها – الأداة المستخدمة فى الواقعة – فرد محلى وطلقتان).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.